Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Дякую кожному нашому бійцю, нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють, наскільки важливо знищити окупанта саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбасу принциповою для себе. Наші ж герої роблять для себе цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави-терориста", - наголосив президент.

За словами Зеленського, битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донеччину, за Луганщину триває "без жодної передишки, без жодної зупинки".

Президент додав, що кожен день української стійкості на Донбасі та кожен успіх ЗСУ в обороні – це життєво важливі досягнення для захисту всієї нашої держави.

Раніше РФ оголосила про нібито захоплення Соледара, проте Генштаб ЗСУ спростував цю заяву і повідомив, що бої за місто тривають.

14 січня речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що Росія зазнала колосальних втрат та заплатила велику ціну за атаки міста Соледар на Донеччині

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