Рішення атакувати Соледар мало високу ціну для Кремля, - речник Держдепу США
Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що Росія зазнала колосальних втрат та заплатила велику ціну за атаки міста Соледар на Донеччині
Про це речник Держдепу Ведант Патель заявив брифінгу.
"Очевидно, що російська багатомісячна кампанія призвела до надзвичайних і колосальних втрат особового складу. Тисячі російських непідготовлених і погано екіпірованих призовників були вбиті, а сам Кремль визнав, що його рішення атакувати Соледар коштувало високої ціни", - сказав він.
Ведант Патель додав, що США надалі консультуватимуться з українськими партнерами та оцінювати ситуацію на фронті.
- Нагадаємо, раніше РФ оголосила про нібито захоплення Соледара, проте Генштаб ЗСУ спростував цю заяву і повідомив, що бої за місто тривають.
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