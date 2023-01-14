Рішення атакувати Соледар мало високу ціну для Кремля, - речник Держдепу США

Про це речник Держдепу Ведант Патель заявив брифінгу.

"Очевидно, що російська багатомісячна кампанія призвела до надзвичайних і колосальних втрат особового складу. Тисячі російських непідготовлених і погано екіпірованих призовників були вбиті, а сам Кремль визнав, що його рішення атакувати Соледар коштувало високої ціни", - сказав він.

Ведант Патель додав, що США надалі консультуватимуться з українськими партнерами та оцінювати ситуацію на фронті.

Нагадаємо, раніше РФ оголосила про нібито захоплення Соледара, проте Генштаб ЗСУ спростував цю заяву і повідомив, що бої за місто тривають.

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