Про це повідомляє МВС Молдови.

Патруль прикордонної поліції виявив залишки ракети поблизу села Ларга Бричанського району. Поліцейські оточили територію, де було виявлено уламок після чергового ракетного удару РФ по території України.

Це вже четвертий випадок, коли на територію Молдови впали залишки ракет, якими РФ бомбардує Україну.