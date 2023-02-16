У Молдові біля кордону з Україною знову виявили уламок російської ракети
16 лютого прикордонна поліція Молдови знайшла біля кордону з Україною уламок російської ракети
Про це повідомляє МВС Молдови.
Патруль прикордонної поліції виявив залишки ракети поблизу села Ларга Бричанського району. Поліцейські оточили територію, де було виявлено уламок після чергового ракетного удару РФ по території України.
Це вже четвертий випадок, коли на територію Молдови впали залишки ракет, якими РФ бомбардує Україну.
- 5 грудня 2022 року під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета. Уламки російської ракети поблизу Ларги було знайдено також після російського обстрілу України 14 січня 2023 року.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 лютого повідомив про дві російські ракети "Калібр", які пролетіли над територією Молдови та Румунії під час масованої атаки на Україну. Молдова підтвердила проліт ракети, Румунія - спростувала.
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