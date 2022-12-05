Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Молдови у facebook.

Ракету прикордонники виявили поблизу міста Бричани в саду. Її знайшли, коли під час нового російського масованого ракетного удару по Україні, молдовські прикордонники були переведені у режим посиленого патрулювання. Територію, на якій впала ракета, оточено.

Інших подробиць наразі немає.

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