Під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета
У понеділок, 5 грудня, під час масованого удару РФ по Україні, молдовські прикордонники виявили поблизу міста Бричани ракету
Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Молдови у facebook.
Ракету прикордонники виявили поблизу міста Бричани в саду. Її знайшли, коли під час нового російського масованого ракетного удару по Україні, молдовські прикордонники були переведені у режим посиленого патрулювання. Територію, на якій впала ракета, оточено.
Інших подробиць наразі немає.
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