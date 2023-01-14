На півночі Молдови впали уламки ракети
Уламки ракети на півночі Молдови знайшла поліція в районі прикордонного сектора Ларга, це вже третій випадок, коли залишки ракет від обстрілів України падають на територію країни
Про це повідомляє пресслужба МВС Молдови.
"Після масштабного російського обстрілу України прикордонний патруль виявив сьогодні вдень в районі кордону з Ларгою (р. Брицені) залишки ракети, від авіаударів Росії по Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Генеральна інспекція прикордонної поліції збільшила кількість патрулів на кордоні з нашою державою, спостерігаючи за повітряним простором та кордоном.
Після того, як залишки ракети були виявлені, було вжито заходів для захисту області. Нині Головна інспекція з надзвичайних ситуацій та прикордонна поліція охороняють периметр та готують матеріали для прокуратури.
Відомо, що це вже третій випадок, коли залишки ракет від обстрілів України падають на територію Республіки Молдова.
"Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються, згідно з процедурою, компетентними установами", - додали в повідомленні.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
- Також ворог двічі влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина міста знеструмлена і в метро зупинилися поїзди. Також росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.
- Крім того, під обстріл РФ потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині, також постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
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