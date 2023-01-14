На півночі Молдови впали уламки ракети

Про це повідомляє пресслужба МВС Молдови.

"Після масштабного російського обстрілу України прикордонний патруль виявив сьогодні вдень в районі кордону з Ларгою (р. Брицені) залишки ракети, від авіаударів Росії по Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Генеральна інспекція прикордонної поліції збільшила кількість патрулів на кордоні з нашою державою, спостерігаючи за повітряним простором та кордоном.

Після того, як залишки ракети були виявлені, було вжито заходів для захисту області. Нині Головна інспекція з надзвичайних ситуацій та прикордонна поліція охороняють периметр та готують матеріали для прокуратури.

Відомо, що це вже третій випадок, коли залишки ракет від обстрілів України падають на територію Республіки Молдова.

"Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються, згідно з процедурою, компетентними установами", - додали в повідомленні.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

Також ворог двічі влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина міста знеструмлена і в метро зупинилися поїзди. Також росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.

Крім того, під обстріл РФ потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині, також постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області.