Ранком 14 січня росіяни обстріляли Харків, цілили в інфраструктуру, - Терехов

Про це Ігор Терехов написав у телеграмі.

Мер Харкова повідомив, що ранком 14 січня загарбники атакували місто: за уточненою інформацією, зафіксовано 2 "прильоти", імовірно, ракет С-300 в Індустріальному районі міста.

Ігор Терехов додав, що російська армія цілила по інфраструктурі.

Нагадаємо, уранці 14 січня жителі столиці чули звуки вибухів. У Київській ОВА повідомили, що причиною стало займання на одному з об'єктів критичної інфраструктури області.

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