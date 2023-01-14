Ранком 14 січня росіяни обстріляли Харків, цілили в інфраструктуру, - Терехов
Міський голова Харкова повідомив про ранковий обстріл міста, він зазначив, що загарбники цілилися в інфраструктуру
Про це Ігор Терехов написав у телеграмі.
Мер Харкова повідомив, що ранком 14 січня загарбники атакували місто: за уточненою інформацією, зафіксовано 2 "прильоти", імовірно, ракет С-300 в Індустріальному районі міста.
Ігор Терехов додав, що російська армія цілила по інфраструктурі.
- Нагадаємо, уранці 14 січня жителі столиці чули звуки вибухів. У Київській ОВА повідомили, що причиною стало займання на одному з об'єктів критичної інфраструктури області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.94Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе