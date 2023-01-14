У Харкові пролунав вибух: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, частина міста знеструмлена
У суботу, 14 січня, росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина міста знеструмлена і в метро зупинилися поїзди
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що зафіксовано два прильоти російських ракет в об'єкт критичної інфраструктури. Наразі у місті застосовують аварійні відключення. На місці влучань працюють відповідні служби.
Раніше про вибухи в місті повідомляло "Суспільне".
Видання зазначило, що о 15:37 у Харкові почалися перебої зі світлом. Станом на 16:00 більшість районів міста були знеструмлені. Також поїзди в метро тимчасово призупинили свою роботу.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
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