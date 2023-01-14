У Харкові пролунав вибух: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, частина міста знеструмлена

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що зафіксовано два прильоти російських ракет в об'єкт критичної інфраструктури. Наразі у місті застосовують аварійні відключення. На місці влучань працюють відповідні служби.

Раніше про вибухи в місті повідомляло "Суспільне".

Видання зазначило, що о 15:37 у Харкові почалися перебої зі світлом. Станом на 16:00 більшість районів міста були знеструмлені. Також поїзди в метро тимчасово призупинили свою роботу.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.