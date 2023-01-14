Росіяни завдали ракетного удару по Києву
У суботу, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Серія вибухів у Києві пролунала близько 9:35. Одразу після цього у столиці та області було оголошено повітряну тривогу.
У Київській військовій адміністрації повідомили, що Київ зазнав ракетного удару.
За словами міського голови столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали в Дніпровському районі. "Всі служби прямують на місце", - написав Кличко.
Заступник голови Офісі президента Кирила Тимошенка зазначив, що росіяни здійснили ракетну атаку на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються.
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