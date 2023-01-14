Росіяни завдали ракетного удару по Києву

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Серія вибухів у Києві пролунала близько 9:35. Одразу після цього у столиці та області було оголошено повітряну тривогу.

У Київській військовій адміністрації повідомили, що Київ зазнав ракетного удару.

За словами міського голови столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали в Дніпровському районі. "Всі служби прямують на місце", - написав Кличко.

Заступник голови Офісі президента Кирила Тимошенка зазначив, що росіяни здійснили ракетну атаку на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються.

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