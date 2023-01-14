Уранці росіяни обстріляли Запоріжжя та область: пошкоджено підприємство та будинки
Уранці 14 грудня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки
Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.
Він зазначив, що на територію одного з підприємств впали ракети й спричинили там руйнування. Жертв немає.
Також під ворожим обстрілом опинилося місто Оріхів. Унаслідок удару зруйновано 3 будинки, в одному з яких рятувальники ліквідували пожежу. Також в одному з будинків перебувало троє людей: вони лишилися живі та неушкоджені.
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