Про це повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух.

Він зазначив, що на територію одного з підприємств впали ракети й спричинили там руйнування. Жертв немає.

Також під ворожим обстрілом опинилося місто Оріхів. Унаслідок удару зруйновано 3 будинки, в одному з яких рятувальники ліквідували пожежу. Також в одному з будинків перебувало троє людей: вони лишилися живі та неушкоджені.

У ніч на 14 січня загарбники двічі гатили по Дніпропетровщині.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

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