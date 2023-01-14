Уночі росіяни двічі уразили Нікопольський район з важкої артилерії
У ніч на 14 січня загарбники двічі гатили по Дніпропетровщині: під ударом важкої артилерії опинилася Марганецька громада
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під удар, як і минулої ночі, потрапила Марганецька громада. Туди ворог скерував з півтора десятка смертоносних снарядів", - написав він.
Зазначається, що люди внаслідок атаки не постраждали. А працівники ДСНС працюють на місцях ураження.
- Нагадаємо, ранком 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
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