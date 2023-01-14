Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що кількість постраждалих зросла до 27. Усі вони перебувають у лікарні. Також п'ятеро людей загинули.

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Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що людей зі зруйнованого будинку знімають кранами. Вони сигналізують рятувальникам ліхтариками і мобільними телефонами.

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Раніше Резніченко повідомив, що збільшилася кількість поранених.

Він зазначив, що кількість поранених унаслідок ворожого обстрілу Дніпра збільшилася до 18. Також під завалами досі перебувають люди.

У ДСНС додали, що до пошуково-рятувальних робіт залучено понад 80 працівників особового складу, а також понад 20 одиниць техніки ДСНС.

"Життя - найвища цінність. Але Росія про це нічого не чула", - сказав голова ДСНС Сергій Крук.

Раніше про наслідки обстрілу повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Він підтвердив, що виїхав на місце трагедії. За його словами, район, де відбулося влучання у багатоповерхівку, повністю знеструмлено й відключено від систем живлення. Інші подробиці він пообіцяв надати згодом.

Раніше про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що внаслідок удару постраждало щонайменше 10 людей, двоє з яких діти. Троє поранених перебувають у важкому стані. Усіх направили до лікарні.

Також про постраждалих повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, що зі зруйнованого внаслідок обстрілу дев'ятиповерхового будинку вдалося врятувати 15 людей. Кількість загиблих і травмованих уточнюють.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Жахливі новини з Дніпра. Попали в багатоквартирний будинок", - написав він.

Тимошенко зазначив, що вщент зруйновано щонайменше один під'їзд. Також під завалами перебувають люди. Наразі на місця працюють відповідні служби.

Також він повідомив, що на місце трагедії виїхав мер Дніпра Борис Філатов.

Також у мережі з'явилися відео з місця трагедії.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.