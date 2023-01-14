Росіяни вдарили ракетами по енергетичних об'єктах Львівщини та Франківщини

Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму telegram-каналі.

Внаслідок обстрілу на території об'єкта виникла пожежа. На місце прибули рятувальники.

"За попередньою інформацією, травмованих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч з інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів", - йдеться у дописі.

Світла Онищук також повідомила, що під час повітряної тривоги ППО збила дві російські ракети на території області.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький у facebook повідомив, що внаслідок російського обстрілу постраждав об'єкт критичної інфраструктури.

"Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води", - написав він.

Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.

Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

У суботу, 14 січня, росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина міста знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.

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