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Росіяни вдарили ракетами по енергетичних об'єктах Львівщини та Франківщини

14 січня, 2023 субота
17:59
війна з Росією ракета

14 січня військові РФ обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині, також постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області

Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму telegram-каналі.

Внаслідок обстрілу на території об'єкта виникла пожежа. На місце прибули рятувальники.

"За попередньою інформацією, травмованих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч з інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів", - йдеться у дописі.

Світла Онищук також повідомила, що під час повітряної тривоги ППО збила дві російські ракети на території області.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький у facebook повідомив, що внаслідок російського обстрілу постраждав об'єкт критичної інфраструктури.

"Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води", - написав він.

  • Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
  • Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
  • Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
  • У суботу, 14 січня, росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина міста знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
  • У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.

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львівщина
Військові новини
Івано-Франківська область
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