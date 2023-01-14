Росіяни вдарили ракетами по енергетичних об'єктах Львівщини та Франківщини
14 січня військові РФ обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині, також постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області
Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму telegram-каналі.
Внаслідок обстрілу на території об'єкта виникла пожежа. На місце прибули рятувальники.
"За попередньою інформацією, травмованих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч з інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів", - йдеться у дописі.
Світла Онищук також повідомила, що під час повітряної тривоги ППО збила дві російські ракети на території області.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький у facebook повідомив, що внаслідок російського обстрілу постраждав об'єкт критичної інфраструктури.
"Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води", - написав він.
- Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
- Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
- У суботу, 14 січня, росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина міста знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.
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