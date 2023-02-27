Румунія та Україна збиватимуть російські ракети, які летітимуть по Кишиневу, - ексміністр оборони Молдови

Про це у ефірі Еспресо заявив ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару.

"Ракетні удари по Молдові можуть бути, ми нічого не виключаємо, бо Росію очолюють психічно хворі люди. Вони можуть піти на все. У нас йдуть розмови про те, що Україна може збивати понад половину ракет і Румунія також - тут є база НАТО. Є радари, які можуть слідкувати за цими ракетами від моменту запуску і їх можуть збивати", - зазначив він.

Шалару вважає, що Румунія збиватиме ракети, які летітимуть у Молдову.

"Понад половину збиватиме ППО України, решту - румунське та натівське ППО. Ми можемо очікувати будь-яких дій, але їм це не допоможе, як в Україні. На жаль, у Молдови немає своєї сучасної ППО, яка збиватиме ці ракети", - підсумував молдовський ексміністр.