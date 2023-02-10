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МЗС Молдови викликало російського посла через проліт ракети у повітряному просторі країни

10 лютого, 2023 п'ятниця
13:02
Світ ракета

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликало посла РФ Олега Васнєцова через інцидент із російською ракетою 10 лютого

Про це пише Newsmaker.

"Ми рішуче відкидаємо недавні недружні дії та заяви щодо Молдови. Це абсолютно неприйнятно для нашого народу. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію, яка призводить до численних людських жертв і руйнувань", - заявив речник МЗСЄІ Даніел Воде.

Зазначається, що російського посла викликали, аби "вказати російській стороні на неприпустимість порушення нашого повітряного простору".

"Росія продовжує агресивну війну проти України та ракетні обстріли сусідньої країни безпосередньо негативно впливають на громадян нашої країни", - зазначили у відомстві.

Новини
Молдова
війна з Росією
крилата ракета
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