Про це пише Newsmaker.

"Ми рішуче відкидаємо недавні недружні дії та заяви щодо Молдови. Це абсолютно неприйнятно для нашого народу. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію, яка призводить до численних людських жертв і руйнувань", - заявив речник МЗСЄІ Даніел Воде.

Зазначається, що російського посла викликали, аби "вказати російській стороні на неприпустимість порушення нашого повітряного простору".

"Росія продовжує агресивну війну проти України та ракетні обстріли сусідньої країни безпосередньо негативно впливають на громадян нашої країни", - зазначили у відомстві.