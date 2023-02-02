Лавров дав зрозуміти, що після України РФ має намір узятись за Молдову

Пр це він сказав росЗМІ 2 лютого.

"Зараз на цю роль розглядають Молдову", - сказав Лавров, відповідаючи на запитання, яка країна-сусідка Росії може піти шляхом України.

Російський чиновник традиційно звинуватив Захід у втручанні в справи країн пострадянського простору. За його словами, на чолі Молдови поставили "свою людину".

"Змогли поставити досить специфічними методами, далеко не вільно демократичними, на чолі країни президентку, яка просто рветься, сама рветься до НАТО, вона має румунське громадянство, вона готова об'єднуватися з Румунією і взагалі готова практично на все", - заявив Лавров, маючи на увазі президентку Молдови Маю Санду.

На територію Молдови вже тричі падали уламки ракет під час масованого російського обстрілу України. Останній такий випадок було зафіксовано 14 січня. У Молдові заявили, що це була ракета С300.