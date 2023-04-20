Про це він повідомив під час панельної дискусії на заході Bloomberg.

"Ми могли б полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо шляхи, як ми можемо повернутися в Україну", - сказав О'Лірі.

За його словами, нині компанія вже найняла близько 60 українських пілотів і ще 80 членів екіпажу, які в основному знаходяться на базах Ryanair у Польщі, очікуючи на відновлення авіасполучення в Україні.

Він додав, що авіаперевізник планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз в Україні протягом 12 місяців після повернення на місцевий ринок.

О'Лірі також зазначив, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу брати в ній участь, а авіація відіграватиме ключову роль. "Росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді", тому переміщення людей за допомогою літаків буде ключовим.

До вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку, і О'Лірі передбачив, що вона може стати №1, коли життя повернеться в нормальне річище.

Нагадаємо, що небо над Україною було закрито 24 лютого 2022 року.