"Стати №1 у країні": Очільник Ryanair розповів про плани повернення в Україну після війни
Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити польоти в Україну, щойно літати в країні стане безпечно
Про це він повідомив під час панельної дискусії на заході Bloomberg.
"Ми могли б полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо шляхи, як ми можемо повернутися в Україну", - сказав О'Лірі.
За його словами, нині компанія вже найняла близько 60 українських пілотів і ще 80 членів екіпажу, які в основному знаходяться на базах Ryanair у Польщі, очікуючи на відновлення авіасполучення в Україні.
Він додав, що авіаперевізник планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз в Україні протягом 12 місяців після повернення на місцевий ринок.
О'Лірі також зазначив, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу брати в ній участь, а авіація відіграватиме ключову роль. "Росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді", тому переміщення людей за допомогою літаків буде ключовим.
До вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку, і О'Лірі передбачив, що вона може стати №1, коли життя повернеться в нормальне річище.
Нагадаємо, що небо над Україною було закрито 24 лютого 2022 року.
- У кінці січня О'Лірі заявляв, що Ryanair набирає велику кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні.
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