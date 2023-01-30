Ryanair заявив про готовність повернутись в Україну, щойно польоти стануть безпечними
Ірландський авіаперевізник Ryanair набирає велику кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні
Про це заявив гендиректор компанії Майкл ОʼЛірі, передає Reuters.
За його словами, Ryanair готовий відновити роботу в Україну, тільки-но це стане безпечним.
"Ми наймаємо досить багато українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоби ми могли відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", — сказав О'Лірі.
Нагадаємо, що небо над Україною було закрито 24 лютого 2022 року.
- США тиснуть на Туреччину, щоб вона заборонила літати з/до Росії та Білорусі на Boeing.
- Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
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