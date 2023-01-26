Про це пише The Wall Street Journal.

Високопоставлені американські чиновники попереджали минулого місяця, що турецькі особи піддаються ризику тюремного ув'язнення, штрафів, втрати експортних привілеїв та інших заходів, якщо вони надаватимуть такі послуги, як заправка та запасні частини літакам американського виробництва, які літають до та з Росії та Білорусі в порушення експортного контролю, введеного минулого року.

Помічник міністра торгівлі Теа Розман Кендлер передала повідомлення про це турецьким чиновникам під час грудневого візиту до Стамбулу. МЗС Туреччини поки не відповіло на прохання прокоментувати ситуацію.

Попередження Туреччині є ключовим тестом на те, чи зможуть США та їх союзники досягти успіху в ізоляції Росії в довгостроковій перспективі, чи зможе Москва знайти спосіб продовжити економічну діяльність за допомогою третіх країн, які займають центральне місце в стратегії Кремля з пошуку партнерів за межами Заходу.

"У певний момент їм доведеться вжити заходів, пов'язаних з примусовим виконанням", - сказала Емілі Кілкреаз, колишня заступниця помічника торгового представника США, - В іншому випадку виникне ситуація, що вони знають про порушення і не зробили нічого, щоб усунути це".

Представник Міністерства торгівлі сказав, що нещодавно було попереджено закордонні авіаційні компанії про дотримання експортного контролю США, пов'язаного з обслуговуванням російських, білоруських та іранських комерційних літаків.

Адміністрація Байдена ввела експортний контроль, заборонивши Росії використовувати літаки американського виробництва в лютому минулого року у відповідь на напад на Україну. Експортний контроль тепер забороняє будь-яким літакам, виготовленим у США, або тим, які включають понад 25% контрольованих США деталей, літати в Росію або Білорусь без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі.

Російські авіакомпанії продовжили літати літаками Boeing Co. всупереч зусиллям США та ЄС, що ввели санкції, які обмежують вхід керованих Росією літаків у західне небо, постачання запасних частин, необхідних для безпечного обслуговування літака, та анулювання контрактів на лізинг літаків.

Російські та білоруські авіакомпанії з 1 жовтня виконали понад 2 100 рейсів з використанням літаків американського виробництва, включаючи Boeing 777, 757 і 737, до Туреччини. Йдеться про регулярні поїздки у Стамбул, Ізмір та середземноморське курортне місто Анталія.

Американські офіційні особи прагнуть запропонувати країнам, які мають економічні зв'язки з Росією, таким як Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати, зробити більше для дотримання санкцій.

Продовження російських рейсів викликало занепокоєння щодо безпеки, оскільки експортний контроль Вашингтона забороняє продаж запасних частин, необхідних для ремонту флоту цивільних авіакомпаній Росії.

Більшість цивільних літаків Росії виробляються компаніями Boeing і Airbus SE і були орендовані у компаній Ірландії та Бермудських островів. У березні минулого року президент Росії Володимир Путін підписав новий закон, що дозволяє авіакомпаніям перереєстровувати літаки в Росії, що ускладнює їх повернення. Кілька літаків, що експлуатувалися російськими авіакомпаніями на рейсах до і з Туреччини, змінили свої реєстраційні номери минулого року, згідно з міжнародними авіаційними записами.

"Ці літаки технічно вкрадені", - сказав Йорук Ісік, глава Bosphorus Observer, стамбульської консалтингової компанії, що стежить за повітряною і морською діяльністю, яка допомогла перевірити записи польотів.

Вони показують, що ті ж літаки, що летять до Туреччини, також подорожували до Індії, Таїланду та інших напрямків. Рейси до Туреччини можуть привернути особливу міжнародну увагу через її членство в Організації Північноатлантичного договору та статус великого туристичного та транзитного вузла. Аеропорт Стамбула є одним з найбільш завантажених в Європі і ключовим транзитним пунктом для росіян, які більше не можуть літати безпосередньо на континент і в інші місця світу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагнув поглибити економічні зв'язки з Росією, намагаючись стабілізувати економіку своєї країни, що бореться, а також відігравав унікальну роль посередника між Росією, Україною та Заходом. Турецькі офіційні особи кажуть, що санкції неефективні і що Туреччина відіграє важливу роль як співрозмовник з Росією.

"Аерофлот" відновив польоти до Туреччини в травні після того, як призупинив більшість міжнародних рейсів у березні після вторгнення. Мільйони росіян прилетіли до Туреччини минулого року, деякі як туристи, а інші – рятувалися від призову та розгону інакомислення.

Другий за величиною російський перевізник S7 разом з Azur Air, Utair і білоруською "Белавією" також літали до Туреччини минулого року, в тому числі з використанням літаків Boeing.

S7, Azur і Belavia не відповіли на запити про коментар. До Utair не вдалося зв'язатися за коментарем.

Російські емігранти та туристи були ключовим джерелом іноземної валюти для Туреччини, яка зазнала дестабілізуючої валютної кризи наприкінці 2021 року. Росіяни представляли друге місце за кількістю туристичних прибуттів до Туреччини з січня по серпень минулого року, з більш ніж трьома мільйонами російських відвідувачів, що на 23% більше, ніж у річному вимірі, згідно зі статистикою турецького уряду.

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