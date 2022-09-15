Росія отримала "червоний прапорець". Авіакомпанії РФ опинились у списку небезпеки цивільних польотів
Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), що входить до структури ООН, поставила Росії "червоний прапорець" — він вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
Таким чином, Росія стала другою країною у світі після Бутану, яка викликала у ICAO суттєві побоювання щодо безпеки і вона офіційно декларувала проблеми з безпекою польотів у РФ ("червоний прапорець" раніше був також у Еритреї).
У червоній зоні в Росії опинився показник "льотна придатність". У 2022 році ICAO виявила серйозну проблему в галузі безпеки щодо здатності Росії належним чином контролювати повітряні судна.
ICAO пригрозила поставити Росії "червоний прапорець" три місяці тому — у тому випадку, якщо до 14 вересня російська влада не розбереться "з очевидною і досі не вирішеною проблемою в галузі забезпечення безпеки польотів".
Йдеться про заборонену 18 статтю Чиказької конвенції подвійної реєстрації літаків. Вона каже, що повітряне судно не може бути законно зареєстроване більш ніж в одній державі.
У березні авіавлада Бермудських островів призупинила дію сертифікатів льотної придатності (СЛП) у більш ніж 700 літаків у Росії, які на той момент були зареєстровані у бермудському реєстрі.
Після цього повітряні судна з іноземною реєстрацією перейшли до російської юрисдикції, СЛП були автоматично продовжені до кінця поточного року, а контроль за їхньою льотною придатністю почала здійснювати лише Росавіація.
Відтак, станом на 13 вересня одночасно у російському та бермудському реєстрах перебувало 560 літаків авіакомпаній РФ (на 24 лютого було 768).
Як зазначають експерти, ICAO використовує "червоні прапорці" для колективного інформування інших країн, а не для того, щоб карати чи погрожувати державам, які їх отримують. Рішення, що робити з цією інформацією, залишається на розсуд кожної окремої держави.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
- У наслідок дії санкцій та кризи, яку вони викликали, у Росії пілотів зобов'яжуть робити техобслуговування літаків, а бортпровідників, окрім основної роботи, - прибирати у літаку та лагодити поломки у салоні. Також Мінпромторг планує замінити другого пілота в літаках на віртуального, щоб заощадити – це теж суперечить міжнародним правилам безпеки польотів, згідно з якими в кабіні має бути не менше двох осіб.
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