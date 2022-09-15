Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

Таким чином, Росія стала другою країною у світі після Бутану, яка викликала у ICAO суттєві побоювання щодо безпеки і вона офіційно декларувала проблеми з безпекою польотів у РФ ("червоний прапорець" раніше був також у Еритреї).

У червоній зоні в Росії опинився показник "льотна придатність". У 2022 році ICAO виявила серйозну проблему в галузі безпеки щодо здатності Росії належним чином контролювати повітряні судна.

ICAO пригрозила поставити Росії "червоний прапорець" три місяці тому — у тому випадку, якщо до 14 вересня російська влада не розбереться "з очевидною і досі не вирішеною проблемою в галузі забезпечення безпеки польотів".

Йдеться про заборонену 18 статтю Чиказької конвенції подвійної реєстрації літаків. Вона каже, що повітряне судно не може бути законно зареєстроване більш ніж в одній державі.

У березні авіавлада Бермудських островів призупинила дію сертифікатів льотної придатності (СЛП) у більш ніж 700 літаків у Росії, які на той момент були зареєстровані у бермудському реєстрі.

Після цього повітряні судна з іноземною реєстрацією перейшли до російської юрисдикції, СЛП були автоматично продовжені до кінця поточного року, а контроль за їхньою льотною придатністю почала здійснювати лише Росавіація.

Відтак, станом на 13 вересня одночасно у російському та бермудському реєстрах перебувало 560 літаків авіакомпаній РФ (на 24 лютого було 768).

Як зазначають експерти, ICAO використовує "червоні прапорці" для колективного інформування інших країн, а не для того, щоб карати чи погрожувати державам, які їх отримують. Рішення, що робити з цією інформацією, залишається на розсуд кожної окремої держави.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

У наслідок дії санкцій та кризи, яку вони викликали, у Росії пілотів зобов'яжуть робити техобслуговування літаків, а бортпровідників, окрім основної роботи, - прибирати у літаку та лагодити поломки у салоні. Також Мінпромторг планує замінити другого пілота в літаках на віртуального, щоб заощадити – це теж суперечить міжнародним правилам безпеки польотів, згідно з якими в кабіні має бути не менше двох осіб.

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