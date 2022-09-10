Російська авіакомпанія зобов'язала бортпровідників, окрім основної роботи, прибирати у літаку
Стюарди та стюардеси авіакомпанії "Победа" мають виконуватимуть огляд літака на наявність дефектів/пошкоджень/забруднень та допомагати усувати їх
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
У серпні "Победа" запустила проект Interior cabin crew, у рамках якого "група бортпровідників, одночасно з виконанням своєї основою функції на борту, виконуватимуть огляд літака на наявність дефектів/пошкоджень/забруднень та подальшу роботу з інженерними службами щодо їх усунення".
Про це повідомив у листі співробітникам директор служби бортпровідників лоукостера Арман Аліханян.
Відзначимо, що "Побєда" – це лоукост-дочка найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот".
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
- У Росії суттєві проблеми з безпекою польотів. Вона може опинитись в "списку небезпеки" поруч з Еритреєю та Бутаном. Якщо до 14 вересня авіаційна влада РФ не усуне проблеми, то список буде офіційно оприлюднено, а навпроти Росії встановлять червоний прапорець, що свідчить про небезпеку пасажирських польотів.
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