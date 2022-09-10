Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

У серпні "Победа" запустила проект Interior cabin crew, у рамках якого "група бортпровідників, одночасно з виконанням своєї основою функції на борту, виконуватимуть огляд літака на наявність дефектів/пошкоджень/забруднень та подальшу роботу з інженерними службами щодо їх усунення".

Про це повідомив у листі співробітникам директор служби бортпровідників лоукостера Арман Аліханян.

Відзначимо, що "Побєда" – це лоукост-дочка найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот".

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

У Росії суттєві проблеми з безпекою польотів. Вона може опинитись в "списку небезпеки" поруч з Еритреєю та Бутаном. Якщо до 14 вересня авіаційна влада РФ не усуне проблеми, то список буде офіційно оприлюднено, а навпроти Росії встановлять червоний прапорець, що свідчить про небезпеку пасажирських польотів.

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