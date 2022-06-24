У Росії суттєві проблеми з безпекою польотів. Вона може опинитись в "списку небезпеки" поруч з Еритреєю та Бутаном
Якщо до 14 вересня авіаційна влада РФ не усуне проблеми, то список буде офіційно оприлюднено, а навпроти Росії встановлять червоний прапорець, що свідчить про небезпеку пасажирських польотів
Про це повідомляють російські ЗМІ, з посиланням на документ Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).
23 червня РБК повідомив з посиланням на закритий бюлетень ICAO, що в Росії спостерігається невирішена проблема з безпекою польотів.
"Йдеться про те, що російські літаки мають реєстрацію в реєстрі цивільних повітряних суден більш ніж однієї країни, а тому виникає проблема дійсності ліцензій на їхнє радіообладнання та сертифікатів льотної придатності в цілому", - зазначено у документі.
Дії Росії порушують 18 статтю Чиказької конвенції, яка забороняє подвійну реєстрацію літаків авіакомпаній. Таких повітряних суден у РФ уже більше 600 – вони перебувають одночасно в російському та бермудському реєстрах.
ICAO рекомендувала вирішити проблему до 14 вересня. В іншому випадку інформація про "суттєві побоювання в галузі безпеки", які вже зафіксовано, стане загальнодоступною.
За словами офіційного представника ICAO Ентоні Філбіна, якщо до середини вересня ситуацію з "явно суттєвою і досі не вирішеною проблемою в галузі забезпечення безпеки польотів", не буде усунуто, на сайті ICAO, де публікуються результати аудитів безпеки польотів, навпроти Росії з'явиться "червоний прапорець". Тоді Росія стане третьою країною у світі після Еритреї та Бутану, де офіційно декларовано проблеми із забезпеченням безпеки польотів.
Мінтранс РФ традиційно не визнає проблеми і перевертає її "з ніг на голову". Як передає "Комерсант", у відомстві пояснили, що в Росії працюють 11 організацій, які мають достатньо ресурсів та кваліфікованого персоналу для технічного обслуговування літаків.
Відзначимо, що ICAO використовує "червоні прапорці" для колективного інформування інших країн, а не для того, щоб карати чи загрожувати державам, які їх отримують. Рішення, що робити з цією інформацією, залишається на розсуд кожної окремої держави.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
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