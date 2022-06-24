Про це повідомляють російські ЗМІ, з посиланням на документ Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

23 червня РБК повідомив з посиланням на закритий бюлетень ICAO, що в Росії спостерігається невирішена проблема з безпекою польотів.

"Йдеться про те, що російські літаки мають реєстрацію в реєстрі цивільних повітряних суден більш ніж однієї країни, а тому виникає проблема дійсності ліцензій на їхнє радіообладнання та сертифікатів льотної придатності в цілому", - зазначено у документі.

Дії Росії порушують 18 статтю Чиказької конвенції, яка забороняє подвійну реєстрацію літаків авіакомпаній. Таких повітряних суден у РФ уже більше 600 – вони перебувають одночасно в російському та бермудському реєстрах.

ICAO рекомендувала вирішити проблему до 14 вересня. В іншому випадку інформація про "суттєві побоювання в галузі безпеки", які вже зафіксовано, стане загальнодоступною.

За словами офіційного представника ICAO Ентоні Філбіна, якщо до середини вересня ситуацію з "явно суттєвою і досі не вирішеною проблемою в галузі забезпечення безпеки польотів", не буде усунуто, на сайті ICAO, де публікуються результати аудитів безпеки польотів, навпроти Росії з'явиться "червоний прапорець". Тоді Росія стане третьою країною у світі після Еритреї та Бутану, де офіційно декларовано проблеми із забезпеченням безпеки польотів.

Мінтранс РФ традиційно не визнає проблеми і перевертає її "з ніг на голову". Як передає "Комерсант", у відомстві пояснили, що в Росії працюють 11 організацій, які мають достатньо ресурсів та кваліфікованого персоналу для технічного обслуговування літаків.

Відзначимо, що ICAO використовує "червоні прапорці" для колективного інформування інших країн, а не для того, щоб карати чи загрожувати державам, які їх отримують. Рішення, що робити з цією інформацією, залишається на розсуд кожної окремої держави.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

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