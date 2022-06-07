Авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння ще на 20% від рівня кризового 2021 року, - Мінтранс РФ
Падіння трафіку пасажирських авіаперевезень може знизитись до 70 млн пасажирів (у 2021 році він становив 111 млн), попри те, що Путін ставить завдання дотягнути до позначки у 100 млн
Про це повідомляє телеграм-канал Aviatorshina, з посиланням на дані Мінтрансу РФ.
Мінтранс переглянув свій прогноз щодо авіаперевезень у 2022 році, знизивши на 10% планку пасажиропотоку російських авіакомпаній щодо раніше неодноразово озвученої міністерством — до 90,38 млн осіб. Це також нижче заданого президентом РФ орієнтира у "не менше 100 млн осіб".
Відзначимо, що ця цифра на 18,6% нижча до рівня кризового, ковідного 2021 року, коли у Росії було перевезено 111 млн пасажирів. Відтак, якщо порівняти з докризовим 2019 роком, то пасажиропотік впав на 32%, що становить більше половини того рівня падіння, який відбувся у найбільш складний для авіації 2020 рік (понад 60%).
Путін на нараді з розвитку авіагалузі 31 березня також окреслив конкретну планку обсягу внутрішньоросійських авіаперевезень у поточному році, який "повинен, звичайно, зрости порівняно з минулим роком", тобто має бути вище 87,5 млн осіб.
Але Мінтранс заклав у своєму прогнозі навпаки зниження внутрішнього пасажиропотоку у порівнянні з минулим роком на 11,6% - до 77,35 млн. пасажирів.
Ще складніша ситуація щодо міжнародних перевезень. Їх рівень впаде до 13,03 млн., тобто майже на 44,6% у порівнянні з 2021 роком.
Відзначимо, що, окрім Мінтрансу свій прогноз щодо авіаперевезень у поточному році зробили аналітики, які виявились ще менш оптимістичними. "ВТБ Капітал" прогнозує пасажиропотік на рівні 85-87 млн. Співвласник аеропорту Внуково та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев – 70 млн. Також свою оцінку щодо внутрішнього пасажиропотоку надав Мінтрансу анонімний авіаконсультант – 75-78,8 млн.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Як розповів співвласник аеропорту "Внуково" та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев, широкомасштабна агресія Росії та санкції призвели до закриття курортних напрямків до Чорного та Азовського морів, а також у Крим, що зменшило пасажиропотік ще на 40%, призвели до банкрутств авіакомпаній та ізоляції, яка може тривати 5-6 років.
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