Про це повідомляє телеграм-канал Aviatorshina, з посиланням на дані Мінтрансу РФ.

Мінтранс переглянув свій прогноз щодо авіаперевезень у 2022 році, знизивши на 10% планку пасажиропотоку російських авіакомпаній щодо раніше неодноразово озвученої міністерством — до 90,38 млн осіб. Це також нижче заданого президентом РФ орієнтира у "не менше 100 млн осіб".

Відзначимо, що ця цифра на 18,6% нижча до рівня кризового, ковідного 2021 року, коли у Росії було перевезено 111 млн пасажирів. Відтак, якщо порівняти з докризовим 2019 роком, то пасажиропотік впав на 32%, що становить більше половини того рівня падіння, який відбувся у найбільш складний для авіації 2020 рік (понад 60%).

Путін на нараді з розвитку авіагалузі 31 березня також окреслив конкретну планку обсягу внутрішньоросійських авіаперевезень у поточному році, який "повинен, звичайно, зрости порівняно з минулим роком", тобто має бути вище 87,5 млн осіб.

Але Мінтранс заклав у своєму прогнозі навпаки зниження внутрішнього пасажиропотоку у порівнянні з минулим роком на 11,6% - до 77,35 млн. пасажирів.

Ще складніша ситуація щодо міжнародних перевезень. Їх рівень впаде до 13,03 млн., тобто майже на 44,6% у порівнянні з 2021 роком.

Відзначимо, що, окрім Мінтрансу свій прогноз щодо авіаперевезень у поточному році зробили аналітики, які виявились ще менш оптимістичними. "ВТБ Капітал" прогнозує пасажиропотік на рівні 85-87 млн. Співвласник аеропорту Внуково та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев – 70 млн. Також свою оцінку щодо внутрішнього пасажиропотоку надав Мінтрансу анонімний авіаконсультант – 75-78,8 млн.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Як розповів співвласник аеропорту "Внуково" та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев, широкомасштабна агресія Росії та санкції призвели до закриття курортних напрямків до Чорного та Азовського морів, а також у Крим, що зменшило пасажиропотік ще на 40%, призвели до банкрутств авіакомпаній та ізоляції, яка може тривати 5-6 років.

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