Про це розповів співвласник аеропорту "Внуково" та авіакомпанії "Азимут" Віталій Ванцев в інтерв'ю РБК, інформує телеграм-канал "Авіаторщина".

Він зазначив, що тепер Москва не є транзитним вузлом, а кінцевим пунктом призначення. Звідси вже нема куди літати. Влітку найбільший прибуток давали подорожі на відпочинок, але цього року їх географія значно скоротилась:

"У літній сезон до 40% внутрішніх повітряних ліній московських аеропортів становили південні напрямки: Сімферополь, Краснодар, Анапа, Ростов та ін. У цій ситуації ми розуміємо, що цього потоку вже не буде".

Напевно, для якихось бізнесів поточна ситуація це вікно можливостей. Але для аеропортового бізнесу це важкий час, який потрібно пережити, зазначає авіатор. До того ж наступного року всі авіакомпанії мають готуватись виживати самі:

"Цього року я б думав не про банкрутства (авіакомпанії), а про якісь злиття. Це буде корисним, щоб перевізники ефективно експлуатували існуючий флот в умовах обмежень. А поки, я сподіваюся, що відновлення перевезень піде потихеньку, починаючи з весняно-літнього розкладу наступного року".

Також Ванцев наголосив, що обмеження з техпідтримки флоту, пов'язані з санкціями, очікують протягом наступних п'яти-шести років:

"Ми сподіваємося, що за рік-два в Росії освоять технології ремонту паливної частини двигуна SaM146 (для літака Superjet 100). Також зрозуміло, що доки не почнуть масово вироблятися МС-21 — щонайменше 50 машин щорічно, ми житимемо в ситуації дефіциту провізних можливостей".

За його прогнозами, якщо всі російські авіакомпанії цього року перевезуть 70 млн. пасажирів, це буде чудовий результат.

Не надто краща ситуація з бізнес-авіацією - її об'єми скоротились в три рази:

"Життя бізнес-авіації зберігається. Але якщо в минулому житті у Внуково-3 було 120–130 щоденних рейсів, сьогодні — 30–40 рейсів. Це переважно рейси Росією".

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Відтак, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

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