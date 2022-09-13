Про це повідомив заступник очільника Мінпромторгу РФ Олег Бочаров, інформує телеграм-канал "Авіаторщина".

"Разом з Мінтрансом ми пілотів маємо готувати та сертифікувати як універсальних бійців: вони одночасно мають бути і пілотами, і техніками літаків. І техніка має передбачати в експлуатації можливість польового ремонту", — заявив чиновник.

Йдеться про пілотів насамперед регіональної авіації, для якої має бути створена принципово нова система підтримки льотної придатності нових типів вітчизняних регіональних літаків.

Одночасно з роботою з виведення на ринок літака "Байкал" в базовій конфігурації, до 2023 року Мінпромторг, за словами заступника міністра, запустив низку робіт, які дозволяють в експлуатації вдосконалювати повітряне судно та фактично створювати для експлуатанта конструктор, коли, залежно від виду авіаційних робіт, авіакомпанії могли б разом зі своїми пілотами швидко під рейс модернізувати літак — трансформувати його під вантажну, вантажно-пасажирську, пасажирську конфігурацію та, відповідно, обслужити всю цю історію.

"Фактично на новому рівні ми заходимо в ту саму стару добру радянську систему, коли в СРСР експлуатувалося понад 4,5 тис. повітряних суден. Це дуже серйозний виклик – він не менш серйозний, ніж програма МС-21 та Superjet", – зазначив Олег Бочаров.

Відзначимо, нещодавно "дочка" "Аерофлоту" авіакомпанія "Побєда" зобов'язала бортпровідників, окрім основної роботи, також прибирати у літаку та лагодити поломки у салоні.

Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.

Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.

У Росії суттєві проблеми з безпекою польотів. Вона може опинитись в "списку небезпеки" поруч з Еритреєю та Бутаном. Якщо до 14 вересня авіаційна влада РФ не усуне проблеми, то список буде офіційно оприлюднено, а навпроти Росії встановлять червоний прапорець, що свідчить про небезпеку пасажирських польотів.

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