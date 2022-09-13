Бортпровідник-прибиральник та льотчик-слюсар. У Росії пілотів зобов'яжуть робити техобслуговування літаків
У Росії хочуть повернутись до практики Радянського Союзу, коли пілоти регіональних рейсів мусили самостійно проводити технічне обслуговування літаків
Про це повідомив заступник очільника Мінпромторгу РФ Олег Бочаров, інформує телеграм-канал "Авіаторщина".
"Разом з Мінтрансом ми пілотів маємо готувати та сертифікувати як універсальних бійців: вони одночасно мають бути і пілотами, і техніками літаків. І техніка має передбачати в експлуатації можливість польового ремонту", — заявив чиновник.
Йдеться про пілотів насамперед регіональної авіації, для якої має бути створена принципово нова система підтримки льотної придатності нових типів вітчизняних регіональних літаків.
Одночасно з роботою з виведення на ринок літака "Байкал" в базовій конфігурації, до 2023 року Мінпромторг, за словами заступника міністра, запустив низку робіт, які дозволяють в експлуатації вдосконалювати повітряне судно та фактично створювати для експлуатанта конструктор, коли, залежно від виду авіаційних робіт, авіакомпанії могли б разом зі своїми пілотами швидко під рейс модернізувати літак — трансформувати його під вантажну, вантажно-пасажирську, пасажирську конфігурацію та, відповідно, обслужити всю цю історію.
"Фактично на новому рівні ми заходимо в ту саму стару добру радянську систему, коли в СРСР експлуатувалося понад 4,5 тис. повітряних суден. Це дуже серйозний виклик – він не менш серйозний, ніж програма МС-21 та Superjet", – зазначив Олег Бочаров.
- Відзначимо, нещодавно "дочка" "Аерофлоту" авіакомпанія "Побєда" зобов'язала бортпровідників, окрім основної роботи, також прибирати у літаку та лагодити поломки у салоні.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- Мінтранс РФ мусив визнати, що авіаринок Росії цьогоріч очікує падіння пасажиропотоку ще на 20% від рівня кризового 2021 року, а у порівнянні з "золотим" 2019-м – більше як на 30%.
- У Росії суттєві проблеми з безпекою польотів. Вона може опинитись в "списку небезпеки" поруч з Еритреєю та Бутаном. Якщо до 14 вересня авіаційна влада РФ не усуне проблеми, то список буде офіційно оприлюднено, а навпроти Росії встановлять червоний прапорець, що свідчить про небезпеку пасажирських польотів.
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