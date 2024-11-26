Путін vs Каддафі в перегонах з авіатероризму
Путін поїхав дахом, коли побачив страшну смерть Каддафі, якої боїться і для себе*
Диктатору засипали пісок і сіль в рани, живим тягали за ноги машиною, а потім виставили на огляд в промисловому холодильнику.
А ще на рахунку Каддафі два теракти в літаках: над Локербі (270 загиблих) і на рейсі Париж — Браззавіль (170 загиблих).
Путін уже давно зрівняв рахунок за кількістю терактів в повітрі: 2010 рік борт Качинського (96 загиблих), 2014 рік Boeing 777 (298 загиблих).
І ось Путін виривається вперед. На його рахунку вже третій літак.
Над Вільнюсом підірвано вантажне судно DHL.
Раніше російська розвідка підривала логістичні центри DHL в Бірмінгемі та Лейпцигу.
За даними слідства, ціллю були не хаби, а саме літаки, куди мали завантажити вибухівку.
З третього разу вийшло.
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Але Путін зараз так відчайдушно намагається переграти Карибську кризу, що врешті забуде переграти смерть Каддафі.
І страшним символізмом для Молі мають стати не лише літаки.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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