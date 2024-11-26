Диктатору засипали пісок і сіль в рани, живим тягали за ноги машиною, а потім виставили на огляд в промисловому холодильнику.

А ще на рахунку Каддафі два теракти в літаках: над Локербі (270 загиблих) і на рейсі Париж — Браззавіль (170 загиблих).

Путін уже давно зрівняв рахунок за кількістю терактів в повітрі: 2010 рік борт Качинського (96 загиблих), 2014 рік Boeing 777 (298 загиблих).

І ось Путін виривається вперед. На його рахунку вже третій літак.

Над Вільнюсом підірвано вантажне судно DHL.

Раніше російська розвідка підривала логістичні центри DHL в Бірмінгемі та Лейпцигу.

За даними слідства, ціллю були не хаби, а саме літаки, куди мали завантажити вибухівку.

З третього разу вийшло. Читайте також: Нам важливо, щоб Росія виснажилася швидше

Але Путін зараз так відчайдушно намагається переграти Карибську кризу, що врешті забуде переграти смерть Каддафі.