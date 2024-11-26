Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну як майданчик для перемовин між Україною та РФ

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу PULS 24.

"Я запропонував Австрію як хороше місце для переговорів, як нейтральну країну", - сказав Негаммер.

За його словами, під час телефонної розмови з Трампом у понеділок вони швидко перейшли до теми війни між Росією та Україною.

"Трамп запитав мою думку, тому що я, як один із небагатьох, зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився своїм баченням. І дуже швидко ми почали говорити про те, наскільки важливий мир і як важливо зупинити війну", — сказав канцлер Австрії.

Негаммер переконаний, що нейтралітет Австрії можна використати для досягнення позитивних результатів.

Відповідаючи на запитання про можливе зменшення військової підтримки України з боку Трампа, Негаммер висловив думку, що Трамп "дуже емоційно, в хорошому сенсі, налаштований на завершення війни" і "сильно зацікавлений у тому, щоб припинилася стрілянина".

"Я вірю, що він здатен знову створити нову динаміку", — додав він.

Водночас Негаммер не зміг сказати, чи має на увазі Трамп територіальні поступки від України, адже під час розмови, яка тривала майже 30 хвилин, ці деталі не обговорювались.

Наразі розглядається можливість візиту Трампа до Відня або Негаммера до Вашингтона.