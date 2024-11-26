Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Взимку сяду з клубом за стіл переговорів": тренер "Шахтаря" заявив, що може покинути Україну

"Взимку сяду з клубом за стіл переговорів": тренер "Шахтаря" заявив, що може покинути Україну

Влад Дідусь
26 листопада, 2024 вiвторок
18:49
Футбол Марино Пушич

Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич не впевнений щодо свого майбутнього в Україні

Зміст

Про це "Трибуна" пише з посиланням на De Telegraaf.

"Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів. Я збираюся добре подумати, що робити. Ситуація, звичайно, дуже стресова з усіх боків. Але у футбольному плані я добре проводжу час, ми будуємо команду. "Шахтар" — команда Ліги чемпіонів, у якій найбільше самопідготовлених гравців, 7-8 молодих українських хлопців, які роблять великі кроки. Ми також залучили 5 молодих бразильців. Команда дуже прогресує", - заявив Марино Пушич.

За словами головного тренера "Шахтаря", минулого літа він міг приєднатись асистентом у тренерський штаб "Ліверпуля".

"Я не хочу просто відмовлятися від цього. Минулого літа вже була зацікавленість до мене. Відомо, що я міг поїхати в "Ліверпуль" з Арне Слотом, але була зацікавленість і з боку інших клубів. Окрім чинного контракту, я відчував певний обов’язок перед "Шахтарем", тому це не було варіантом. Зараз я збираюся переглянути ситуацію", - сказав Пушич.

  • Пушич очолює "Шахтар" з жовтня 2023 року. Контракт боснійського фахівця розрахований до завершення сезону 2025/26.
  • У турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" займає третє місце і відстає від "Динамо" на 6 очок. У Лізі чемпіонів українці йдуть на 28-й позиції, до зони плей-офф лише 1 бал.
Теги:
Новини
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
УПЛ
Чемпіонат України
єврокубки
Ліверпуль
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
Автор Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
У ВР зареєстрували законопроєкт про зменшення граничного віку служби в армії до 55 років
Кім Чен Ин побував на випробуваннях першого ударного дрону КНДР
Автор Катерина Єсікова
26 листопада, 2024 вiвторок
"Останній крок до розриву зв'язків між країнами": КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
Насідки обстрілу Одеси 25 листопада
Автор Світлана Кравченко
25 листопада, 2024 понедiлок
Війська РФ вдарили ракетою по середмістю Одеси: є постраждалі
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 43.34
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
20:00
OPINION
Нова атака на Екопарк Совські ставки. Що відбувається
19:54
G7
Країни G7 планують розпочати перерахування Україні кредиту в $50 млрд до кінця року
19:53
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 26 листопада
19:50
"Атеш", листівки партизан
Партизани у Ленінградській області розвішують листівки, аби зірвати мобілізацію в армію РФ
19:27
НАТО
У НАТО запевнили, що удар РФ експериментальною балістичною ракетою по Дніпру не вплине на допомогу Україні
19:15
смертна кара
У Китаї ексочільника одного з найбільших банків світу засудили до смертної кари
19:02
Прапор США
У Британії над авіабазами США помітили невідомі безпілотники
18:57
Карл Негаммер
Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну як майданчик для перемовин між Україною та РФ
18:53
Катрін Кнайсль і Володимир Путін
Ексочільниця МЗС Австрії, яка переїхала до Росії, викладатиме в Рязанському держуніверситеті
18:35
Ексклюзив
Володимир Путін
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
18:32
Окупанти атакували Суми з РСЗВ: є загиблі, під завалами шукають людей
18:27
Норвегія
Норвегія наступного року збільшить допомогу Україні до $2,7 млрд
18:20
вогонь, полум'я, пожежа
Невідомі погрожують підірвати низку установ в Україні, листи з погрозами розіслали журналістам
18:14
на фото машина для розмінування
"Інноваційна харківська розробка": Синєгубов презентував нову машину для розмінування
18:09
Ексклюзив
мобілізація
Людина потрапляє на посаду, яку може обрати самостійно, - підполковник Авраміч про переваги рекрутингу
18:08
Литва прапор
Литва вручила дипломату РФ ноту протесту через воєнні злочини проти України
18:06
перейменування вулиць
У Києві припинили прийом заяв на перейменування вулиць на честь загиблих військових
18:03
Ексклюзив
Юрій Бойко
"Цей перелік неповний": головред руху "Чесно" Саліженко про позбавлення зрадників держнагород
18:00
OPINION
Путін vs Каддафі в перегонах з авіатероризму
17:58
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та закріпитись уздовж річки Жеребець на Донеччині, - DeepState
17:55
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
РФ випустила по Україні 200 балістичних ракет за рік, і це не піковий показник: Defense Express про стратегію застосування повітряних цілей
17:35
ЗСУ
Українські захисники відкинули окупантів від Купʼянська, - ОСУВ "Хортиця"
17:34
електроенергія, графіки відключень
Енергетики 27 листопада застосовуватимуть в Україні одну чергу відключень
17:27
Білорусь за два роки поставила Росії мікросхеми для винищувачів і ракет на $125 млн, частина з них західного виробництва
17:24
S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
"S.T.A.L.K.E.R. 2" потрапив у трійку найпопулярніших ігор на Xbox
17:24
Обстріл Нової Каховки 26 листопада
Війська РФ обстріляли окуповану Нову Каховку: є загиблі та поранені
17:22
гривня тисяча гривень
Запорізька область отримала додаткові 203 млн грн на фортифікації
17:22
На фото: Кіра Найтлі
Кіра Найтлі пояснила, чому не повернеться до зйомок у франшизах після "Піратів Карибського моря"
17:15
Марк Рютте
Державам НАТО потрібно змінити траєкторію війни РФ проти України, - Рютте
17:11
У Києві зносять історичну садибу Зеленських
Знесення садиби Зеленських у Києві: суд визнав руйнування законним
16:53
Федір Веніславський
"Шкодять інтересам нацбезпеки", – Веніславський про заяви щодо необхідності розформувати ТЦК
16:44
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
З початку доби на фронті відбулося 143 боєзіткнення, росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:39
Ізраїль готується підписати угоду про тимчасове припинення вогню з "Хезболлою"
16:34
Ілля Забарний, АПЛ, Борнмут
Футболіст збірної України близький до трансферу в "Манчестер Сіті", - ЗМІ
16:27
Олаф Шольц
Неприємна, але потрібна розмова: Шольц про перший телефонний дзвінок Путіну після дворічної перерви
16:14
Волинські сапери розміновують Донеччину
Уряд спростив сертифікацію операторів із розмінування: тепер заявки можна подавати через Дію
16:10
Благословив "приєднання" Херсона до РФ і втік до Криму: клірика УПЦ МП засудили до 15 років тюрми за держзраду
16:02
на фото перше укриття, на яке збирали через UNITED24
В Україні відкрили перше укриття, облаштоване коштом United24
16:01
військові навчання
Проводити військові навчання в Європі значно ефективніше, ніж в Україні, – генерал-майор Фройдинг
16:00
OPINION
Трамп навіть має свого Арестовича...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV