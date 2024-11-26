"Взимку сяду з клубом за стіл переговорів": тренер "Шахтаря" заявив, що може покинути Україну

Про це "Трибуна" пише з посиланням на De Telegraaf.

"Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів. Я збираюся добре подумати, що робити. Ситуація, звичайно, дуже стресова з усіх боків. Але у футбольному плані я добре проводжу час, ми будуємо команду. "Шахтар" — команда Ліги чемпіонів, у якій найбільше самопідготовлених гравців, 7-8 молодих українських хлопців, які роблять великі кроки. Ми також залучили 5 молодих бразильців. Команда дуже прогресує", - заявив Марино Пушич.

За словами головного тренера "Шахтаря", минулого літа він міг приєднатись асистентом у тренерський штаб "Ліверпуля".

"Я не хочу просто відмовлятися від цього. Минулого літа вже була зацікавленість до мене. Відомо, що я міг поїхати в "Ліверпуль" з Арне Слотом, але була зацікавленість і з боку інших клубів. Окрім чинного контракту, я відчував певний обов’язок перед "Шахтарем", тому це не було варіантом. Зараз я збираюся переглянути ситуацію", - сказав Пушич.