УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 14-го туру

Про це повідомляє Українська Прем'єр-ліга.

У 14-му турі УПЛ "Динамо" переграло на своєму полі "Чорноморець" 3:1, набрало 35 очок та вийшло на "чисте" перше місце в турнірній таблиці. Кияни скористалися втратою "Олександрії", яка зіграла в гостях внічию з "Вересом 1:1 та тепер відстає від одноосібного лідера на 2 пункти.

"Шахтар" розбив "Інгулець" 6:0 та з 29 балами йде третім. "Полісся" у більшості не впоралося в Житомирі із "Зорею" та з 23 очками залишається четвертим.