Боснієць Маріно Пушич очолив донецький "Шахтар"
Новим тренером "гірників" став 52-річний фахівець боснійського походження Маріно Пушич
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт сторін розрахований до закінчення сезону 2025/26.
Нагадаємо, що минулого тижня "Шахтар" досить несподівано звільнив з посади головного тренера Патріка ван Леувена, який прийняв команду лише влітку. Після звільнення Патріка команду із приставкою в.о. очолював Даріо Срна.
Довідково. Маріно Пушич народився у 1971 році в Мостарі (Боснія і Герцеговина). Вихованець місцевого клубу "Вележ".
На професійному рівні виступав у чемпіонаті Нідерландів, також за, сербську "Црвену Звезду", німецький "Кельн". Закінчував кар'єру у футзалі.
Як тренер починав у футзалі, згодом працював наставником в Академії нідерландського "Вітесса", асистентом головного тренера у "Інтері" (Азербайджан), був головним тренером "Твенте", асистентом головного тренера у "АЗ Алкмар" та "Феєнорді".
Як головний тренер став переможець Еерсте Дивізі (друга за значущість ліга у Нідерландах) (2019), як асистент головного тренера – чемпіон Нідерландів (2023).
Пушич був багаторічним помічником головного тренера "Фейєноорда" Арне Слота. Вони працювали разом ще в "Твенте". У нього немає досвіду роботи головним тренером на високому рівні, але багато в чому його робота допомогла Слоту створити сучасний грізний "Фейєнорд".
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