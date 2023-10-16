"Шахтар" звільнив ван Леувена з посади головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

У донецькому клубі оголосили про припинення дії контракту з Патріком ван Леувеном. Разом із нідерландцем "Шахтар" залишає весь тренерський штаб. Хто буде готувати команду до наступних матчів наразі невідомо.

Патрік ван Леувен очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів.

"Шахтар" має 18 очок та йде третім в чемпіонаті України. Донеччан випереджають "Кривбас" (20 пунктів) та "Полісся" (19), які провели на одну гру більше.

У Лізі чемпіонів "Шахтар" програв португальському "Порту" (1:3) та переміг бельгійський "Антверпен" (3:2) та йде у групі H третім. Такоє суперником українського клубу є іспанська "Барселона".

Що відомо про Патріка ван Леувена

Під час ігрової кар'єри ван Леувен виступав за "Спарту" та "Гелмонд Спорт" з Нідерландів. Тренерську та менеджерську кар'єру розпочав на посаді координатора академії роттердамського "Феєнорда".

У 2006 - 2013 роках працював на посаді директора академії "Шахтаря" (2006–2013). Також був спортивним директором казахстанського "Кайрата", директором академії ізраїльського "Маккабі" та тренував клуб з Тель-Авіву, з яким здобув Кубок країни-2021.

Також 54-річний нідерландець очолював луганську "Зорю", яку привів до бронзових медалей чемпіонату України 2022/23.