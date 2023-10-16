"Шахтар" звільнив ван Леувена з посади головного тренера
Футбольний клуб "Шахтар" звільнив нідерландця Патріка ван Леувена за посади головного тренера
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
У донецькому клубі оголосили про припинення дії контракту з Патріком ван Леувеном. Разом із нідерландцем "Шахтар" залишає весь тренерський штаб. Хто буде готувати команду до наступних матчів наразі невідомо.
Патрік ван Леувен очолив "Шахтар" у липні 2023 року та був звільнений після 12 матчів.
"Шахтар" має 18 очок та йде третім в чемпіонаті України. Донеччан випереджають "Кривбас" (20 пунктів) та "Полісся" (19), які провели на одну гру більше.
У Лізі чемпіонів "Шахтар" програв португальському "Порту" (1:3) та переміг бельгійський "Антверпен" (3:2) та йде у групі H третім. Такоє суперником українського клубу є іспанська "Барселона".
Що відомо про Патріка ван Леувена
Під час ігрової кар'єри ван Леувен виступав за "Спарту" та "Гелмонд Спорт" з Нідерландів. Тренерську та менеджерську кар'єру розпочав на посаді координатора академії роттердамського "Феєнорда".
У 2006 - 2013 роках працював на посаді директора академії "Шахтаря" (2006–2013). Також був спортивним директором казахстанського "Кайрата", директором академії ізраїльського "Маккабі" та тренував клуб з Тель-Авіву, з яким здобув Кубок країни-2021.
Також 54-річний нідерландець очолював луганську "Зорю", яку привів до бронзових медалей чемпіонату України 2022/23.
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