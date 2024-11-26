"Цей перелік неповний": головред руху "Чесно" Саліженко про позбавлення зрадників держнагород

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нарешті ми побачили цей перелік з 34 осіб, які занесено до санкційного списку на позбавлення державних нагород. В цьому переліки крім політиків є також і культурні діячі так звані, це і Ані Лорак, і Таїсія Повалій, і зірки російської естради, але безперечно, що цей перелік неповний. Там наприклад, щонайменше немає чинного народного депутата України Юрія Бойка зі званням Героя України. Про якого ми теж неодноразово писали і вимагали, аби це терміново змінили, адже не може бути такого абсурду в парламенті, коли з одного боку є народний депутат, колишній десантник зі званням Героя України і водночас Юрій Бойко з аналогічним званням, отриманим за часів Кучми", - сказав він.

Олександр Саліженко також сподівається, що це була лише перша хвиля і список розшириться. Зокрема він назвав чинного депутата України Юрія Бойка, який досі має звання Героя України.

"Тут і низка інших осіб і релігійних діячів, і колишніх регіоналів-політиків, які крім звання Героя України є кавалерами орденів і Богдана Хмельницького, Ярослава Мудрого. Або мають, наприклад, почесні звання заслуженого юриста, заслуженого економіста України і так далі. Звісно, цей перелік неповний і його потрібно розширювати, і ми чекаємо і сподіваємось, що це була лише перша хвиля. І очікуємо, що далі цей список, перелік буде розширюватись, і ці політики також будуть позбавлені звання. Зокрема звання Героя України Юрія Бойка", - наголосив головний редактор руху "Чесно".