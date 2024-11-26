РФ випустили по Україні 200 балістичних ракет за рік, і це не піковий показник: Defense Express про стратегію застосування повітряних цілей

Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Щодо лімітів балістичних ракет росіян все-таки є питання. Наприклад, за період з квітня по вересень 2022 року росіяни випустили 800 ракет "Іскандерів". Саме тоді виникло питання, що росіянам, можливо, знадобиться балістика від Ірану або ракети від інших країн, оскільки свої запаси, які накопичували 10 років, вони вичерпали, а відновити їх не встигли", - зазначив він.

Однак, щодо можливостей запуску "шахедів" немає точних даних. Зазвичай росіяни їх не накопичують, а використовують одразу після отримання, каже Киричевський. Тому окупанти можуть випустити стільки "шахедів", скільки надійшло у виробничій партії.

"Статистика останніх двох тижнів дуже коливається. Сьогоднішній антирекордний запуск на 188 одиниць пов’язаний з тим, скільки встигли підвести із заводу. Це, на жаль, смертоносний конвеєр. На відміну від балістичних ракет, для яких потрібні спеціалізовані пускові установки, дрони-камікадзе можна запускати з імпровізованих майданчиків, і все обмежується лише кількістю наявних дронів", - додав він.