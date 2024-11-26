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Ексочільниця МЗС Австрії, яка переїхала до Росії, викладатиме в Рязанському держуніверситеті

Світлана Кравченко
26 листопада, 2024 вiвторок
18:53
Світ Катрін Кнайсль і Володимир Путін

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з російським диктатором Володимиром Путіним, стане викладачкою у Рязанському державному університеті

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Про це повідомив виконувач обовʼязків ректора російського вишу Дмитро Боков. 

"У межах її візиту до РГУ імені Єсеніна вдалося домовитися: Карін Кнайсль викладатиме у нас", - написав він.

Боков пообіцяв, що скоро будуть подробиці.

Офіційна група університету заявила, що візит Кнайсль був "багато в чому неофіційним, дружнім". Сама Кнайсль наголосила, що вже має досвід спілкування з російськими студентами. Проте, за її словами, особливо душевний відгук від зустрічей отримує у провінційних вишах Росії, оскільки саме там відчувається "особливий інтерес та віддача від зустрічей".

Раніше у російських ЗМІ писали, що Кнайсль очолює Геополітичну обсерваторію з ключових проблем Росії (G.O.R.K.I.) у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Роботу там їй запропонували ще у вересні 2023 року.

Хто така Карін Кнайсль

Карін Кнайсль очолювала міністерство закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. Вона обійняла посаду в уряді за квотою Австрійської партії свободи, з якою 2016 року партія "Єдина Росія" уклала угоду про взаємодію та співпрацю.

У 2018 році Кнайсль вийшла заміж. Одним з гостей на весіллі був російський диктатор Володимир Путін. Широко відомим стало відео, на якому наречена танцювала вальс із Путіним перед відеокамерами.

Незабаром Карін Кнайсль розлучилася з чоловіком.У вересні 2020 року Карін Кнайсль залишила Австрію, як вона зазначала, через погрози вбивством і фактичну заборону на роботу в Австрії. 

Спершу вона переїхала на невелику ферму у Франції, а потім – до Лівану. 2021 року розпорядженням уряду РФ Карін Кнайсль була висунута як кандидат у раду директорів компанії "Роснефть", а згодом – обрана. У березні 2022 року вона повідомила компанії, що не балотуватиметься на другий термін, а в травні подала у відставку.

Того самого року Кнайсль почала фігурувати як авторка кількох публікацій у газеті "Ведомости", де була представлена як доктор права. В одній зі статей вона міркує про те, що у Німеччині неможливо буде відродити виробництво без доступної сировини з Росії. В інших своїх коментарях та інтерв'ю вона критично висловлювалася про європейську політику. 

У 2023 році Карін Кнайсль виступала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та форумі "Росія - Африка". В обох заходах брав участь Володимир Путін.

Пізніше експосадовиця зняла будиночок у віддаленому рязанському селі Петрушово. Вона розповіла, начебто наразі орендувала помешкання на місяць і ще не вирішила, що робитиме далі.

У вересні 2023 року стало відомо, що колишня голова МЗС Австрії переїхала до Санкт-Петербурга для роботи у Геополітичній обсерваторії з ключових проблем розвитку Росії, яку вона очолює.
 

Теги:
Новини
Росія
освіта
Австрія
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