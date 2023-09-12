Ексочільниця австрійського МЗС Кнайсль повідомила про переїзд до Санкт-Петербурга
Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль повідомила про переїзд до Санкт-Петербурга для роботи у Геополітичній обсерваторії з ключових проблем розвитку Росії, яку вона очолює
Про це інформує російське пропагандистське агенство ТАСС.
"Я була співзасновником центру G.O.R.K.I. (Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії, - ред.) і керую ним. Оскільки там дуже багато роботи і він вимагає багато уваги, я не можу займатися цим мимохідь, я вирішила для цієї роботи переїхати до Санкт-Петербурга", - сказала Кнайсль
За її словами, Санкт-Петербурзький державний університет, при якому створено цей центр, допомагає їй з документами, які необхідні для дослідницької роботи.
Ексглава МЗС Австрії зазначила, що центр G.O.R.K.I. займається, серед іншого, питаннями енергетики, міграції та новими альянсами.
Довідка. Центр G.O.R.K.I. (Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії) було створено у березні 2023 року при Санкт-Петербурзькому державному університеті. На сайті вказано, що місією центру є "підготовка об'єктивної аналітики для пошуку рішень щодо викликів глобального розвитку та завдань політики Російської Федерації".
Хто така Карін Кнайсль
Карін Кнайсль очолювала міністерство закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. Вона обійняла посаду в уряді за квотою Австрійської партії свободи, з якою 2016 року партія "Єдина Росія" уклала угоду про взаємодію та співпрацю.
2018 року Карін Кнайсль вийшла заміж. Одним з гостей на весіллі був російський президент Володимир Путін. Широко відомим стало відео, на якому наречена танцювала вальс із Путіним перед відеокамерами.
Незабаром Карін Кнайсль розлучилася з чоловіком.
У вересні 2020 року Карін Кнайсль залишила Австрію, як вона зазначала, через погрози вбивством і фактичну заборону на роботу в Австрії. Спершу вона переїхала на невелику ферму у Франції, а потім – до Лівану. 2021 року розпорядженням уряду РФ Карін Кнайсль була висунута як кандидат у раду директорів компанії "Роснефть", а згодом – обрана. У березні 2022 року вона повідомила компанії, що не балотуватиметься на другий термін, а в травні подала у відставку.
Того самого року Карін Кнайсль почала фігурувати як автор кількох публікацій у газеті "Ведомости", де була представлена як доктор права. В одній зі статей вона міркує про те, що у Німеччині неможливо буде відродити виробництво без доступної сировини з Росії. В інших своїх коментарях та інтерв'ю вона критично висловлювалася про європейську політику.
У 2023 році Карін Кнайсль виступала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та форумі "Росія - Африка". В обох заходах брав участь Володимир Путін.
Пізніше Карін Кнайсль зняла будиночок у віддаленому рязанському селі Петрушово. Вона розповіла, начебто наразі орендувала помешкання на місяць і ще не вирішила, що робитиме далі.
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