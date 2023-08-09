Про це повідомило видання Vidsboku.

Карін Кнайсль зняла будиночок у віддаленому рязанському селі Петрушово. У коментарі виданню вона розповіла, начебто наразі орендувала помешкання на місяць і ще не вирішила, що робитиме далі.

Як пише видання, ексочільниця МЗС Австрії розповіла, що три роки тому її змусили залишити Австрію, не дозволяли працювати у Франції і навіть відмовили у відкритті банківського рахунку. Вона додала, що боялася й мусила тікати з Європи, оскільки її ніде не приймали. Тож Кнайсль поїхала до Лівану, а згодом зупинилася в Росії, де завдяки знайомим винайняла тимчасове житло.

Колишня пані міністр також розповіла, що брала участь у форумі "Росія – Африка", у селі їй подобається, вона вивчає російську мову, продовжує викладання та пише книги.

Окрім того, як зазначила Кнайсль виданню, її запросили викладати до Санкт-Петербурзького університету G.O.R.K.I. юриспруденцію, ринки нафти, ринки газу.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи спілкується колишня міністерка з Путіним, який був гостем на її весіллі, Кнайсль зазначила, що 2019 року бачила його востаннє.

Довідка. Центр G.O.R.K.I. (Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії), яку згадала під час бесіди Карін Кнайсль, було створено у березні 2023 року при Санкт-Петербурзькому державному університеті. На сайті вказано, що місією центру є "підготовка об'єктивної аналітики для пошуку рішень щодо викликів глобального розвитку та завдань політики Російської Федерації".

Хто така Карін Кнайсль

Карін Кнайсль очолювала міністерство закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. Вона обійняла посаду в уряді за квотою Австрійської партії свободи, з якою 2016 року партія "Єдина Росія" уклала угоду про взаємодію та співпрацю.

2018 року Карін Кнайсль вийшла заміж. Одним з гостей на весіллі був російський президент Володимир Путін. Широко відомим стало відео, на якому наречена танцювала вальс із Путіним перед відеокамерами.

Незабаром Карін Кнайсль розлучилася з чоловіком.

У вересні 2020 року Карін Кнайсль залишила Австрію, як вона зазначала, через погрози вбивством і фактичну заборону на роботу в Австрії. Спершу вона переїхала на невелику ферму у Франції, а потім – до Лівану. 2021 року розпорядженням уряду РФ Карін Кнайсль була висунута як кандидат у раду директорів компанії "Роснефть", а згодом – обрана. У березні 2022 року вона повідомила компанії, що не балотуватиметься на другий термін, а в травні подала у відставку.

Того самого року Карін Кнайсль почала фігурувати як автор кількох публікацій у газеті "Ведомости", де була представлена як доктор права. В одній зі статей вона міркує про те, що у Німеччині неможливо буде відродити виробництво без доступної сировини з Росії. В інших своїх коментарях та інтерв'ю вона критично висловлювалася про європейську політику.

У 2023 році Карін Кнайсль виступала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та форумі "Росія - Африка". В обох заходах брав участь Володимир Путін.