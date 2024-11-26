Партизани у Ленінградській області розвішують листівки, аби зірвати мобілізацію в армію РФ

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.

"Російська влада продовжує приховану мобілізацію для поповнення окупаційної армії. Цьому сприяють різні організації, які підтримують збройні сили, які вселяють людям думку, що йти вбивати сусідів — це нормально", - йдеться у повідомленні.

За словами активістів, вони відвідали місця діяльності таких організацій, зокрема "Фонд сприяння громадській безпеці Схід" у місті Виборг Ленінградської області. Партизани розклеїли поруч листівки із закликом приєднатися до руху "Атеш".

"Ці листівки не лише доносять правду про злочинну війну, а й дають надію тим, хто став жертвою пропаганди або може бути серед мобілізованих. Ми бачимо, як завдяки нашій агітації все більше людей, у тому числі потенційних призовників, вступають до лав "Атеш", обираючи боротьбу за справедливість замість участі у вбивствах. Ми даємо шанс кожному усвідомити хибність своєї позиції та зробити вибір на користь свободи та правди", - пишуть партизани.