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Партизани у Ленінградській області розвішують листівки, аби зірвати мобілізацію в армію РФ

Влад Дідусь
26 листопада, 2024 вiвторок
19:50
Війна з Росією "Атеш", листівки партизан

Партизани з руху "Атеш" розповіли, що протидіють процесу мобілізації у Ленінградській області РФ

Зміст

Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.

"Російська влада продовжує приховану мобілізацію для поповнення окупаційної армії. Цьому сприяють різні організації, які підтримують збройні сили, які вселяють людям думку, що йти вбивати сусідів — це нормально", - йдеться у повідомленні.

За словами активістів, вони відвідали місця діяльності таких організацій, зокрема "Фонд сприяння громадській безпеці Схід" у місті Виборг Ленінградської області. Партизани розклеїли поруч листівки із закликом приєднатися до руху "Атеш".

"Ці листівки не лише доносять правду про злочинну війну, а й дають надію тим, хто став жертвою пропаганди або може бути серед мобілізованих. Ми бачимо, як завдяки нашій агітації все більше людей, у тому числі потенційних призовників, вступають до лав "Атеш", обираючи боротьбу за справедливість замість участі у вбивствах. Ми даємо шанс кожному усвідомити хибність своєї позиції та зробити вибір на користь свободи та правди", - пишуть партизани.

  • Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар", вважає, що у росіян для ведення війни такої інтенсивності резервів вистачить десь на рік, тому вони хочуть встигнути нас дотиснути раніше, ніж станеться обвал армії РФ.
Теги:
Новини
Світ
Росія
російська армія
мобілізація
Військові новини
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