Росіяни пішли на ризиковану, але, на жаль, успішну стратегію, - екскомандир з "Айдару" Дикий

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни зараз наступають всюди, де можуть. Вони це пробують робити у Курській області, біля Куп'янська, у Донецькій області, на Покровському та Курахівському напрямках, також роблять спроби промацувати й Запорізький напрямок. Єдиний напрямок, де окупанти не пробують наступати, - не форсують р.Дніпро, бо розуміють, що на це нема сил. Все решта вони пробують. У Донецькій області у них доволі серйозні успіхи. На Куп'янському напрямку – для нас болючі успіхи, вони вже на західному березі р.Оскіл і бої ведуться не на Куп'янському напрямку, а будемо відвертими, за місто Куп'янськ", - прокоментував колишній командир взводу батальйону "Айдар".

За його словами, противник має шалені втрати, які найбільші з весни 2022 року. Але навесні 2022 року втрати окупантів пояснювалися тим, що вони приїхали на парад, а не воювати.

"З кожним тижнем втрати ворога зростають. Резерви в армії РФ закінчуються. У росіян резервів десь на рік ведення війни такої інтенсивності. І знаючи це, вони пішли на дуже ризиковану, але, на жаль, поки що для них успішну стратегію, яку можна схарактеризувати як "послєдній і решітєльний бой". В окупантів свідоме рішення – не берегти резервів, що людських, що техніки. А якщо у нас в Україні нічого зараз не поміняється, то наших ресурсів – на пів року. І власне вся ворожа стратегія побудована, щоб встигнути нас дотиснути швидше, ніж піде обвал їхньої армії. Тому така стратегія – наступати попри втрати на всіх напрямках одночасно. Саме зараз у них є шанс за цю зиму нас дотиснути", - зазначив військовий.

На його думку, ворог має реальний такий шанс, бо у нас провалена мобілізація, а влада поки що нічого не робить, аби виправити цю ситуацію.

"Тобто у них ресурсів на рік, у нас потенційних ресурсів на 2, 3, 4 роки, але це потенційні. А в реальності з тих, хто воює, ресурсів – від сили на пів року. І саме на цьому побудована російська стратегія - спалювати всі свої резерви, не економити нікого і нічого. Вони виходять з того, що ми й далі не спроможні змінити ситуацію з мобілізацією та взагалі, як живе наш український тил", - резюмував Євген Дикий.