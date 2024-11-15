Ворог іде на штурм уже не лише в сутінках, а й уночі та попри негоду, - командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Продовжується активна робота щодо відбиття атак противника. Ворог тепер вдається до штурмових дій не лише в умовах сутінків або на світанку, але активно використовує нічний час і несприятливі погодні умови", - пояснив Федоренко.

За словами командира Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", цієї ночі батальйоном "АХІЛЛЕС" на вузькому відтинку фронту було ліквідовано понад 20 окупантів, що свідчить про високу інтенсивність атак.

"Загалом, Сили оборони на цьому відтинку щодня знищують не менше 100 ворогів, що значно знижує їхні можливості виконувати бойові завдання. Наприклад, на одній посадці, де вже опало листя, ми пролітали дроном і нарахували 139 тіл окупантів. Це сталося протягом певного часу, але територія щільно всіяна їхніми тілами. І попри це, противник продовжує атакувати", - сказав Федоренко.

Командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" також додав, що попереднє завдання ворога - вийти та закріпитися в Куп'янську-Вузловому до 1 листопада - не було виконано. Тепер терміни перенесено на початок наступного року.

"Чи зможе противник досягти своєї мети? За моїми переконаннями, з підтримкою української нації – ні", - наголосив Федоренко.