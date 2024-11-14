Росіян, які проникли у Куп'янськ, знищили, - очільник МВА

Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі виданню "Думка".

За його словами, російському десанту, який прорвався на лівобережну частину Куп'янська, закріпитися не вдалося.

"Знищили", - відповів Беседін на питання про те, чи вдалося знешкодити групу росіян, яка зайшла у місто.

За словами начальника МВА, ситуація в місті станом на ранок 14 листопада контрольована.

За даними інформаційного OSINT-порталу DeepState, 13 листопада, частина російських військ зуміла проникнути у місто Купʼянськ Харківської області.



