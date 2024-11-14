Росіян, які проникли у Куп'янськ, знищили, - очільник МВА
У місті Куп'янськ на Харківщині вдалося знищити десант РФ, який 13 листопада прорвався на лівобережну частину міста
Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі виданню "Думка".
За його словами, російському десанту, який прорвався на лівобережну частину Куп'янська, закріпитися не вдалося.
"Знищили", - відповів Беседін на питання про те, чи вдалося знешкодити групу росіян, яка зайшла у місто.
За словами начальника МВА, ситуація в місті станом на ранок 14 листопада контрольована.
- За даними інформаційного OSINT-порталу DeepState, 13 листопада, частина російських військ зуміла проникнути у місто Купʼянськ Харківської області.
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