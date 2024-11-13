DeepState: частина військ РФ перебуває в Куп'янську

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

Вдалі дії росіяни провели по обіді середи. Дві колони з російською технікою та особовим складом висунулись з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове.

"Перша у складі 2 МТ-ЛБ, БМП та танку, а точний склад другої невідомий, бо вони рухалися вже коли стемніло. Одна МТ-ЛБ підбита у лісі. Іншій МТ-ЛБ вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська, погуляти, і коли вони виїхали на вулицю Некрасова, то вже була уражена. З неї висипалося півтора десятка пі***ів, які розбіглися по будинках. Танк вдалося підбити по цій же вулиці північніше. Завдяки зусиллям БпАК 116 ОМБр, 14 ОМБр та суміжників вдалося знищити частину десанту", - розповіли у DeepState.

За інформацією аналітиків, росіяни володіють інформацією про свій успіх і вже намагались вислати підкріплення. Сили оборони України зуміли їх уразити.

"Останні місяці лінія зіткнення стала загадкою для всіх підрозділів. Бойові порядки ЗСУ та ворога просто були розкидані по лісу, здійснювалися ротації обох сторін, а війна у лісі виглядала "дивною". На прохання суміжних підрозділів просимо ДБР та СБУ звернути увагу на командування 11Х ОМБр та ситуації, яка склалася там за останній час", - додали у DeepState.