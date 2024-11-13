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На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію дітей із Борівської громади й усіх дорослих із низки населених пунктів

Юлія Юліна
13 листопада, 2024 середа
16:47
Війна з Росією евакуація

На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації дітей із родинами з 28 населених пунктів Борівської громади

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, евакуації з сіл Борівської громади наразі підлягають 93 дитини з родинами.

"Також ухвалили рішення про  обов’язкову евакуацію всього дорослого населення з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії: селище Борова та села Новоплатонівка, село Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, село Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські", - написав Синєгубов.

За його даними, станом на сьогодні там проживають 2443 людини.

Чиновник запевнив, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу й тимчасове житло. Також вони можуть розраховувати на гуманітарну, психологічну, юридичну та іншу допомогу від міжнародних партнерів, зокрема, ООН.

Теги:
Новини
Україна
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
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