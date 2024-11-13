На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію дітей із Борівської громади й усіх дорослих із низки населених пунктів
На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації дітей із родинами з 28 населених пунктів Борівської громади
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, евакуації з сіл Борівської громади наразі підлягають 93 дитини з родинами.
"Також ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію всього дорослого населення з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії: селище Борова та села Новоплатонівка, село Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, село Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські", - написав Синєгубов.
За його даними, станом на сьогодні там проживають 2443 людини.
Чиновник запевнив, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу й тимчасове житло. Також вони можуть розраховувати на гуманітарну, психологічну, юридичну та іншу допомогу від міжнародних партнерів, зокрема, ООН.
- 15 жовтня у Харківській області з Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської та Купʼянської громади, зокрема міста Купʼянськ, оголосили обовʼязкову евакуацію всіх цивільних мешканців.
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