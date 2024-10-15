Із чотирьох громад Харківщини оголосили обовʼязкову евакуацію цивільних
У Харківській області з Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської та Купʼянської громади, зокрема міста Купʼянськ, оголосили обовʼязкову евакуацію всіх цивільних мешканців. Водночас у Борівській громаді запровадили примусову евакуацію сімей із дітьми
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
"Сьогодні на Раді оборони було прийняте рішення щодо евакуації всього цивільного населення з деяких громад Куп’янського напрямку, зокрема з міста Куп’янськ. Це у зв’язку з тим, що погіршується військова ситуація, у зв’язку з тим, що ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює критичну інфраструктуру і відновлення наразі неможливе", - розповів він.
Очільник ОВА зазначив: мешканців евакуйовуватимуть із Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської та Купʼянської громад.
Також Синєгубов підкреслив, що з Борівської тергромади Ізюмського району примусово евакуйовуватимуть сімʼї з дітьми, яких, за його словами, там налічується близько 250.
14 жовтня Синєгубов заявив, що через збільшення кількості обстрілів Куп'янського району Харківської області влада ухвалила рішення посилити заходи з евакуації населення.
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