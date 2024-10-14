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Влада посилила евакуацію з Куп'янського району Харківщини

Юлія Юліна
14 жовтня, 2024 понедiлок
16:24
Війна з Росією евакуація

Через збільшення кількості обстрілів Куп'янського району Харківської області влада ухвалила рішення посилити заходи з евакуації населення

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під час наради за участі очільників Куп’янської РВА та МВА, керівників ГУНП і управління СБУ в області, ГУ ДСНС вирішили посилити заходи з евакуації населення. Ворог продовжує чинити терор проти беззбройних людей і цивільної інфраструктури. Останнім часом спостерігаємо посилення обстрілів з різного виду зброї", - написав він.

За його даними, наразі на території Куп’янської громади проживає понад 4 тис. мешканців, в основному похилого віку. Влада хоче, щоб якомога більше людей виїхали до більш безпечних регіонів, і обіцяє їм підтримку.

"Важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям. Ми забезпечили резерви для тимчасового проживання, гаряче харчування, продовольчі й гігієнічні набори, а також теплий одяг для евакуйованих. Кожному буде наданий супровід", - запевнив чиновник.

  • 7 жовтня в селах Ізюмське та Богуславка Борівської селищної громади Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію населення через постійні обстріли.
Теги:
Новини
Україна
Харківщина
Олег Синєгубов
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