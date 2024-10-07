Ще два населені пункти на Харківщині підлягають обов'язковій евакуації
7 жовтня в селах Ізюмське та Богуславка Борівської селищної громади Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію населення через постійні обстріли
Про це повідомляє Харківська ОВА.
Евакуація населення проводитиметься в селах Ізюмське Ізюмського старостинського округу та Богуславка Богуславського старостинського округу Борівської селищної територіальної громади.
Відповідне розпорядження "Про проведення обов’язкової евакуації населення в окремих населених пунктах Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району" підписали 7 жовтня.
"Зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію на території Борівської селищної громади, ми повинні евакуювати мешканців цих населених пунктів в найкоротші терміни. Старости округів, на території яких знаходяться вказані населені пункти, зобов’язані провести роз’яснювальну роботу щодо загрози життю місцевих мешканців. Водночас служба у справах дітей Борівщини проводить постійний моніторинг ситуації з сім’ями з дітьми на території громади", - зазначає начальник Борівської СВА Ізюмського району Харківської області Олександр Тертишний.
Він запевнив, що усіх евакуйованих забезпечать тимчасовим житлом, гуманітарною, фінансовою, а також первинною медичною та психологічною допомогою. Кожному буде надана допомога в оформленні документів та інше, додав він.
В ОВА нагадують, що процес евакуації на Харківщині триває на постійній основі. Всі охочі покинути небезпечні території можуть звернутися на цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.
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