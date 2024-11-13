На Купʼянському напрямку переодягнені у форму ЗСУ росіяни намагалися прорвати оборону

Про це попередили у Генштабі ЗСУ.

"Починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог залучили близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що частина російських терористів була одягнута у форму ЗСУ. Армія РФ порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

"Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БПЛА. Вдячність усім воїнам за сміливість та стійкість!", - додали в командуванні ЗСУ.