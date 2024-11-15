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Від початку доби на фронті зафіксували 109 боєзіткнень: Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Курщині

Юлія Лаврук
15 листопада, 2024 п'ятниця
18:20
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

На російсько-українському фронті від початку доби 15 листопада відбулося 109 бойових зіткнень. Росіяни продовжують завдавати ударів по Курщині

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом доби від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, серед яких: Журавка, Леонівка, Грабовське, Покровка, Волфине, Леонівка, Тимофіївка та Рижівка.  

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник намагається створювати тиск на українські підрозділи в напрямку Високої Яруги, де наразі триває бій. Також ворог штурмував позиції Сил оборони в районі Вовчанська, де три атаки тривають. 

На Куп'янському напрямку окупанти п'ять разів штурмували позиції українських підрозділів у районі Колісниківки, Копанок та Надії. Чотири боєзіткнення досі тривають. 

 На Лиманському напрямку за підтримки бомбардувальної авіації загарбницька армія здійснила дев'ять атак на позиції українців поблизу Новоєгорівки, Тернів та Торського. Бої тривають. Загарбник скинув КАБи на Ямполівку, Терни, Лиман та Торське.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаку російських загарбників поблизу Верхньокам'янського. Під удари ворожої авіації потрапили Сіверськ та Різниківка.

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак у районі Торецька та Щербинівки. Українські воїни вже відбили шість з них, бої тривають. Також противник активно застосовує бомбардувальну авіацію по Торецьку.  

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 23 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 26 разів поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. Десять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Також ворог завдав авіаційного удару по Кураховому, скинувши дві авіабомби.

На Времівському напрямку триває чотири боєзіткнення поблизу Трудового, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. П'ять ворожих КАБів протягом дня прилетіло по Великій Новосілці.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська обстрілюють підконтрольну українському уряду територію, цілячи по об'єктах цивільної інфраструктури та населеним пунктам.

 На Придніпровському напрямку п'ять разів ворог намагався штурмувати Сили оборони.

Триває операція в Курській області. Ворожа авіація та артилерія продовжує завдавати ударів по території Росії. Українські воїни за сьогодні відбили десять атак загарбницьких військ, наразі тривають боєзіткнення в одинадцяти локаціях.

  • Оператори 73 морського центру під час спецоперації в Курській області РФ врятували з оточення 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
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Харківщина
Військові новини
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