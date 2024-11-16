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Вісім танків, 28 артсистем і понад 1600 військових: втрати армії РФ за добу війни
Станом на ранок суботи, 16 листопада, втрати особового складу російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 819 тисяч військових
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 719 240 (+1650) осіб,
- танків ‒ 9338 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 994 (+26) од,
- артилерійських систем – 20 520 (+28) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 914 (+28),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 236 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 3651 (+6) од.
Дані уточнюються.
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