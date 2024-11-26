У НАТО запевнили, що удар РФ експериментальною балістичною ракетою по Дніпру не вплине на допомогу Україні

Про це йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу.

"Під час зустрічі союзники НАТО підтвердили свою підтримку Україні. Напад, який був спрямований на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення в Україні та залякати тих, хто підтримує Україну, оскільки вона захищається від незаконної та неспровокованої агресії Росії", - йдеться в матеріалі.

Також в Альясні підкреслили, що "розгортання цього потенціалу не змінить хід конфлікту і не стримає союзників по НАТО від підтримки України".

Зазначено, що в засіданні Ради 26 листопада брали участь високопоставлені українські військові у форматі онлайн. Зустріч відбулась під головуванням чинного заступника генерального секретаря Альянсу Бориса Руге.

Наступне засідання Ради Україна-НАТО має відбутися в межах зустрічі очільників МЗС країн Альянсу 3-4 грудня.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей. Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що 21 листопада РФ випробувалабалістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію". Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" здійснила другий крок до ескалації, перший - залучення військових із КНДР. Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.