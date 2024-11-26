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Країни G7 планують розпочати перерахування Україні кредиту в $50 млрд до кінця року

Юлія Юліна
26 листопада, 2024 вiвторок
19:54
допомога Україні G7

Країни G7 засудили використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада й планують розпочати перерахування Україні кредиту в $50 млрд до кінця року

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Спільна заява була оприлюднена наприкінці дводенної зустрічі в італійській Ф'юджі, в якій узяв участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Reuters.

Так, глави МЗС країн G7 висловили підтримку Україні та назвали атаку РФ 21 листопада безвідповідальною та загрозливою ядерною риторикою Росії. Вони також попередили, що підтримка Росії з боку Північної Кореї означає небезпечне розширення конфлікту з серйозними наслідками для європейської та індо-тихоокеанської безпеки, і закликали Китай, давнього союзника Північної Кореї, діяти проти неї.

"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним доказом її безрозсудної та ескалаційної поведінки", - йдеться у спільній заяві на завершення зустрічі.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишатиметься непохитною", - додали вони.

Міністри G7 також висловили сподівання, що розпочати розподіл коштів із пакета кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів вдасться до кінця року. Окрім того, вони пообіцяли діяти проти груп, які допомагають Росії уникнути санкцій, накладених на неї після повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешник" здійснила другий крок до ескалації, перший - залучення військових із КНДР.

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

26 листопада під час зустрічі Ради Україна-НАТО союзники підтвердили підтримку Києва. В Альянсі запевнили, що застосування Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності не вплине на продовження допомоги Україні.

Теги:
Новини
Україна
G7
Війна з Росією
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