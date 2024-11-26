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Головна Світ Литва вручила дипломату РФ ноту протесту через воєнні злочини проти України

Литва вручила дипломату РФ ноту протесту через воєнні злочини проти України

Дар'я Куркіна
26 листопада, 2024 вiвторок
18:08
Світ Литва прапор

Литва вручила тимчасово повіреному у справах посольства РФ Олександру Йолкіну ноту протесту щодо воєнних злочин РФ проти України, згадавши про розстріли військовополонених

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Про це йдеться на сайті МЗС Литви.

"Оскільки Росія продовжує свою агресію проти України та дедалі активніше обстрілює українські міста та їх мешканців, а також критичну інфраструктуру в них, повідомлення про розстріл російськими військами беззахисних українських військовополонених та інші військові злочини з’являються з тривожною регулярністю. Тільки за жовтень-листопад цього року зафіксовано щонайменше три таких випадки, жертвами яких стали понад 20 українських військових", - згадали в литовському міністерстві.

Вільнюс повідомив російському дипломату: якщо керівництво й правоохоронні органи РФ не вживуть заходів щодо розслідування й запобігання злочинам, вони вважатимуться співучасниками.

"Російським дипломатам також доведеться розділити відповідальність, виправдовуючи військову агресію Російської Федерації проти України та своїми активними чи пасивними зусиллями змиваючи відповідальність Російської Федерації за численні воєнні злочини, які вчиняли та вчиняють її військові сили", - наголосило МЗС Литви.

  • 4 вересня Міністерство закордонних справ Литви викликало представника російського посольства, щоб висловити йому "рішучий протест" через останні терористичні атаки РФ на Україну, зокрема - обстріл Полтави 3 вересня.
Теги:
Новини
Росія
МЗС
військові
російська армія
Литва
Війна з Росією
підтримка України
воєнні злочини Росії
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