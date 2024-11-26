Литва вручила дипломату РФ ноту протесту через воєнні злочини проти України

Про це йдеться на сайті МЗС Литви.

"Оскільки Росія продовжує свою агресію проти України та дедалі активніше обстрілює українські міста та їх мешканців, а також критичну інфраструктуру в них, повідомлення про розстріл російськими військами беззахисних українських військовополонених та інші військові злочини з’являються з тривожною регулярністю. Тільки за жовтень-листопад цього року зафіксовано щонайменше три таких випадки, жертвами яких стали понад 20 українських військових", - згадали в литовському міністерстві.

Вільнюс повідомив російському дипломату: якщо керівництво й правоохоронні органи РФ не вживуть заходів щодо розслідування й запобігання злочинам, вони вважатимуться співучасниками.

"Російським дипломатам також доведеться розділити відповідальність, виправдовуючи військову агресію Російської Федерації проти України та своїми активними чи пасивними зусиллями змиваючи відповідальність Російської Федерації за численні воєнні злочини, які вчиняли та вчиняють її військові сили", - наголосило МЗС Литви.